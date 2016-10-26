Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Воскресший Эртугрул 2014 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Воскресший Эртугрул
Киноафиша Сериалы Воскресший Эртугрул Сезоны Сезон 3

Dirilis: Ertugrul 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 30
Продолжительность сезона 65 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Воскресший Эртугрул»

В 3 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» со времени переселения племени Кайи минует десятилетие. Эртугрул наконец становится полноправным вождем своего народа. Вскоре он получает задание от вышестоящего султана – Ала ад-Дина Кей-Кубада. Парень со своими воинами должен пойти войной на крепость греков Караджахисар. Но на пути Эртугрула встают рыцари тамплиерского ордена. Кроме того, врага поддерживают предатели из Огузского племени Чавдар. Урал-бей тайно заключает союз с греками и приходит ему на помощь со своей армией, едва Кайи появляются у ворот крепости. Эртугрула ждет испытание огнем и мечом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Воскресший Эртугрул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
2 ноября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
9 ноября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
16 ноября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
23 ноября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
30 ноября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
7 декабря 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
14 декабря 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
21 декабря 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
28 декабря 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
11 января 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
18 января 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
25 января 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
1 февраля 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
8 февраля 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
15 февраля 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
22 февраля 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
8 марта 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
15 марта 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
22 марта 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 3 Серия 21
29 марта 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 3 Серия 22
5 апреля 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 3 Серия 23
12 апреля 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 3 Серия 24
19 апреля 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 3 Серия 25
3 мая 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 3 Серия 26
10 мая 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 3 Серия 27
17 мая 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 3 Серия 28
31 мая 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 3 Серия 29
7 июня 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 3 Серия 30
14 июня 2017
График выхода всех сериалов
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше