Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Воскресший Эртугрул 2014 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Воскресший Эртугрул
Киноафиша Сериалы Воскресший Эртугрул Сезоны Сезон 1

Dirilis: Ertugrul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 26
Продолжительность сезона 56 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воскресший Эртугрул»

В 1 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» молодой наследник племени Кайи Эртугрул-бей вместе со своими соратниками Тургутом, Бамси и Доганом помогают спастись сельджукскому шехзаде Нуману и его детям. Обретя новых союзников, они уничтожают рыцаря Бесоля, охранявшего крепость тамплиеров в скалах Аманос. Однако старшее поколение племени остается недовольно этими событиями. Бескомпромиссный Курдоглу-бей хочет одолеть своего родного брата Сулейман-шаха и получить его место предводителя племени. Но он не берет в расчет юного и горячего племянника Эртугрула, у которого есть свои политические планы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Воскресший Эртугрул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 января 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 января 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 января 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 января 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 февраля 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 февраля 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 февраля 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 марта 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 марта 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 марта 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 марта 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 апреля 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 апреля 2015
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 апреля 2015
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 апреля 2015
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 апреля 2015
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
6 мая 2015
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
13 мая 2015
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
20 мая 2015
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
27 мая 2015
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
3 июня 2015
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
10 июня 2015
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
17 июня 2015
График выхода всех сериалов
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше