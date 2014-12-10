Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом

Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»

«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)