Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Воскресший Эртугрул 2014 - 2019 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Воскресший Эртугрул
Киноафиша Сериалы Воскресший Эртугрул Сезоны Сезон 4

Dirilis: Ertugrul 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 30
Продолжительность сезона 65 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Воскресший Эртугрул»

В 4 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» греческий текфур Арес устраивает воинам племени Кайи жестокую и коварную западню. Эртугрулу чудом удается выйти живым из этой схватки. Однако он приходит в себя в унизительном положении – в плену у известного на востоке работорговца Симко. В это время на родине Эртугрула считают погибшим, и его место правителя занимает младший брат Дюндар-бей. Но его политика сильно отличается от планов самого Эртугрула. Он решает продать базар Ханлы и переселить свой народ на старое стойбище в Ахлат. Если законный правитель не найдет способ освободиться, племя ждет крах.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Воскресший Эртугрул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
25 октября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
1 ноября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
8 ноября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
15 ноября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
22 ноября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
29 ноября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
6 декабря 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
20 декабря 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
27 декабря 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
10 января 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 4 Серия 11
17 января 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 4 Серия 12
24 января 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 4 Серия 13
31 января 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 4 Серия 14
7 февраля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 4 Серия 15
14 февраля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 4 Серия 16
21 февраля 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 4 Серия 17
28 февраля 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 4 Серия 18
7 марта 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 4 Серия 19
14 марта 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 4 Серия 20
21 марта 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 4 Серия 21
28 марта 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 4 Серия 22
4 апреля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 4 Серия 23
11 апреля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 4 Серия 24
18 апреля 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 4 Серия 25
2 мая 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 4 Серия 26
9 мая 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 4 Серия 27
16 мая 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 4 Серия 28
23 мая 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 4 Серия 29
30 мая 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 4 Серия 30
6 июня 2018
График выхода всех сериалов
Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»
В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше