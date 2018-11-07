Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Воскресший Эртугрул 2014 - 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Воскресший Эртугрул
Киноафиша Сериалы Воскресший Эртугрул Сезоны Сезон 5

Dirilis: Ertugrul 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 29
Продолжительность сезона 62 часа 50 минут
О чем 5-й сезон сериала «Воскресший Эртугрул»

В 5 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после великого монгольского нашествия на Анатолию проходит десять лет. Эртугрулу удается вернуть себе законное место правителя племени Кайи. Кроме того, теперь он получает титул уджбея Сегюта. Но у него возникают и новые сложности: сельджукский эмир Бахаддин становится ручной марионеткой монголов, которые все еще не хотят смириться с поражением. Сельджукский султанат становится козырем в руках Монгольской империи. Тем временем огузы племени Умурогуллары решают поселиться на территории принадлежащей Сегуту. А греческий военачальник Драгос становится личным врагом Эртугула.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Воскресший Эртугрул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
7 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
14 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
21 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
28 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
5 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
12 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
19 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
26 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
2 января 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
16 января 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 5 Серия 11
23 января 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 5 Серия 12
30 января 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 5 Серия 13
6 февраля 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 5 Серия 14
13 февраля 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 5 Серия 15
20 февраля 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 5 Серия 16
27 февраля 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 5 Серия 17
6 марта 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 5 Серия 18
13 марта 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 5 Серия 19
20 марта 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 5 Серия 20
27 марта 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 5 Серия 21
3 апреля 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 5 Серия 22
10 апреля 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 5 Серия 23
17 апреля 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 5 Серия 24
24 апреля 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 5 Серия 25
1 мая 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 5 Серия 26
8 мая 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 5 Серия 27
15 мая 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 5 Серия 28
22 мая 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 5 Серия 29
29 мая 2019
График выхода всех сериалов
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше