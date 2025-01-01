Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Воскресший Эртугрул, список сезонов
Dirilis: Ertugrul
16+
Год выпуска
2014
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 10 минут
Телеканал
TRT1
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Воскресший Эртугрул»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
10 декабря 2014 - 17 июня 2015
Сезон 2 / Season 2
35 эпизодов
30 сентября 2015 - 8 июня 2016
Сезон 3 / Season 3
30 эпизодов
26 октября 2016 - 14 июня 2017
Сезон 4 / Season 4
30 эпизодов
25 октября 2017 - 6 июня 2018
Сезон 5 / Season 5
29 эпизодов
7 ноября 2018 - 29 мая 2019
