Воскресший Эртугрул, список сезонов

Dirilis: Ertugrul 16+
Год выпуска 2014
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал TRT1

0.0
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Воскресший Эртугрул»
Воскресший Эртугрул - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 10 декабря 2014 - 17 июня 2015
 
Воскресший Эртугрул - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
35 эпизодов 30 сентября 2015 - 8 июня 2016
 
Воскресший Эртугрул - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
30 эпизодов 26 октября 2016 - 14 июня 2017
 
Воскресший Эртугрул - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
30 эпизодов 25 октября 2017 - 6 июня 2018
 
Воскресший Эртугрул - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
29 эпизодов 7 ноября 2018 - 29 мая 2019
 
