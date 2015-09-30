Меню
Воскресший Эртугрул 2014 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Воскресший Эртугрул
Dirilis: Ertugrul 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 35
Продолжительность сезона 75 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Воскресший Эртугрул»

Во 2 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после смерти Сулейман-шаха племя Кайи вновь возвращается на родные земли Анатолии. Однако столкновение с монголами не позволяет им занять прежние земли. Народ, ведомый молодым наследником Эртугрул-беем, останавливается во владениях тюркского племени Додурга. Вдове Сулеймана Хайме удается заключить мир с местным правителем и объединить два племени в одно. А Эртугрул, поддерживая ее политику, вступает в противостояние с монгольскими завоевателями. Предательства и интриги после его отъезда угрожают мирному сосуществованию двух народов.

Список серий 2-го сезона сериала «Воскресший Эртугрул»
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 сентября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
14 октября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
9 декабря 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
23 декабря 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
30 декабря 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
13 января 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
20 января 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
27 января 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
3 февраля 2016
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
10 февраля 2016
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
17 февраля 2016
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
24 февраля 2016
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
2 марта 2016
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
9 марта 2016
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
16 марта 2016
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
23 марта 2016
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
30 марта 2016
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
6 апреля 2016
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
13 апреля 2016
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
20 апреля 2016
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
27 апреля 2016
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
4 мая 2016
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
11 мая 2016
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 33
25 мая 2016
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 34
1 июня 2016
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 35
8 июня 2016
