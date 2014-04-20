Во 2 сезоне 8 серии сериала «Коварные горничные» столкновение с Опал завершается для Николаса ранением. Прежде чем отправиться на операцию, мужчина просит Марисоль стать его супругой. Но их вражда со служанкой на этом не завершается.
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