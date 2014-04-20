Во 2 сезоне 4 серии сериала «Коварные горничные» тайны прошлого продолжают всплывать на поверхность. Марисоль узнает о том, что Николас завещал все имущество Итану, который появился на свет от Опал. Кармен устраивается горничной к Спенс.
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