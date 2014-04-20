Во 2 сезоне 2 серии сериала «Коварные горничные» взаимоотношения Марисоль и Николаса развиваются, но Опал не желает идти на примирение. Между тем Кармен пытается спасти свою карьеру, а Зойла помогает Валентине избежать увольнения.
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