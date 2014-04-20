Во 2 сезоне 6 серии сериала «Коварные горничные» в руках у Марисоль оказывается новая зацепка, связанная с прошлым Опал и Далии. Происходящее пагубно отражается на ее взаимоотношениях с Николасом. Реми узнает о переезде Валентины к Итану.
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