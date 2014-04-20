Во 2 сезоне 12 серии сериала «Коварные горничные» самоубийство Опал вынуждает Марисоль провести в квартире покойной обыск. Здесь героиня обнаруживает новые улики, связанные с прошлым Николаса. Главарь банды между тем решает избавиться от Валентины.
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