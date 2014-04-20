Во 2 сезоне 1 серии сериала «Коварные горничные» проходит три месяца. Марисоль возвращается к нормальной жизни, встречаясь с богатым Николасом. На пути их совместного счастья возникает служанка Опал, мотивы которой не ясны.
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