Во 2 сезоне 10 серии сериала «Коварные горничные» ограбление проваливается. Раненый Итан обращается за помощью к Валентине и Реми. Полицейские задерживают Николаса, после чего Марисоль сообщает, что не станет ждать возлюбленного из тюрьмы.
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