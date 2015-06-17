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Киноафиша Сериалы Германия 83/86/89 Сезоны Сезон 1 Серия 3

Германия 83/86/89 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Германия 83/86/89»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 июня 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 июня 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 июля 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 8 июля 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 15 июля 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 июля 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 29 июля 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Германия 83» в столице Бельгии должна состояться важная конференция для высокопоставленных натовцев. Мартин должен втереться в доверие и соблазнить секретаршу одного из них. Это поможет ему получить нужную информацию.

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