В 1 сезоне 6 серии сериала «Германия 83» у Мартина есть лишь одно желание. Он хочет остаться дома, в ГДР, с родными и близкими. Однако у его подружки другие планы. Параллельно на Западе Алекс решается на радикальные действия.
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