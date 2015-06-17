В 1 сезоне 5 серии сериала «Германия 83» главный герой получает неплохую новость насчет своей мамы. Он может также вернуться на территорию ГДР. Однако перед поездкой домой ему предстоит передать таинственную посылку в Западном Берлине.
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