В 1 сезоне 8 серии сериала «Германия 83» в разгаре командные учения держав НАТО. Руководство Восточного блока сильно нервничает на этом фоне. Мартин должен собраться и решить невыполнимую задачу: убедить их в том, что эта война — ненастоящая.