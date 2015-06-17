В 1 сезоне 8 серии сериала «Германия 83» в разгаре командные учения держав НАТО. Руководство Восточного блока сильно нервничает на этом фоне. Мартин должен собраться и решить невыполнимую задачу: убедить их в том, что эта война — ненастоящая.
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