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Постер к сериалу Перевал
Постер к сериалу Перевал
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Перевал
Перевал (2019 - …) Der Pass 18+
Год выпуска 2019
Страна Германия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Sky1
Продолжительность 13 часов 36 минут
О чем сериал

Сериал «Перевал» – это австро-немецкий детектив о расследовании убийства в Альпах. Тело мужчины обнаруживается прямо на пограничном камне между двумя государствами. Его документы – подделка, а в закоченевшей ладони зажат конский хвост. Других улик нет. Кроме того, само преступление, судя по всему, произошло в другом месте. Детективам из Германии и Австрии приходится работать в паре. Позитивная немка Элли и мрачный австриец Гидеон находят зацепку. Похоже, в тихом уголке вдали от цивилизации действует жуткий культ.

Перевал - трейлер второго сезона
Перевал
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Philipp Stennert
Cyrill Boss
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лукас Грегорович Charles Turek
Ханно Коффлер Claas Wallinger
Лукас Мико Brunner
Юлия Йенч Ellie Stocker
Мартин Файфель
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Перевал - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Перевал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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