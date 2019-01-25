Сериал «Перевал» – это австро-немецкий детектив о расследовании убийства в Альпах. Тело мужчины обнаруживается прямо на пограничном камне между двумя государствами. Его документы – подделка, а в закоченевшей ладони зажат конский хвост. Других улик нет. Кроме того, само преступление, судя по всему, произошло в другом месте. Детективам из Германии и Австрии приходится работать в паре. Позитивная немка Элли и мрачный австриец Гидеон находят зацепку. Похоже, в тихом уголке вдали от цивилизации действует жуткий культ.