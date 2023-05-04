Оповещения от Киноафиши
Перевал 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Перевал
Der Pass 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Перевал»

В 3 сезоне сериала «Перевал» коллеги-детективы с разных сторон границы Элли и Гедеон вновь вынуждены работать сообща. Серийный убийца наносит удар на горном перевале в Альпах, где сложно проследить грань между юрисдикцией Австрии и Германии. В каждой из стран свое законодательство и свой способ поиска убийцы, однако перед лицом смерти все люди оказываются равны, вне зависимости от национальности и штампа в паспорте. Женщины исчезают по обе стороны перевала, а значит, тратить время на политесы больше нельзя. Все усложняется, когда Элли, и без того страдающая от последствий психической травмы, выясняет шокирующую правду о Гедеоне.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 12 голосов
8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Перевал»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Folge 1
Сезон 3 Серия 1
4 мая 2023
Серия 2 Folge 2
Сезон 3 Серия 2
4 мая 2023
Серия 3 Folge 3
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2023
Серия 4 Folge 4
Сезон 3 Серия 4
18 мая 2023
Серия 5 Folge 5
Сезон 3 Серия 5
25 мая 2023
Серия 6 Folge 6
Сезон 3 Серия 6
1 июня 2023
Серия 7 Folge 7
Сезон 3 Серия 7
8 июня 2023
Серия 8 Folge 8
Сезон 3 Серия 8
15 июня 2023
