В 3 сезоне сериала «Перевал» коллеги-детективы с разных сторон границы Элли и Гедеон вновь вынуждены работать сообща. Серийный убийца наносит удар на горном перевале в Альпах, где сложно проследить грань между юрисдикцией Австрии и Германии. В каждой из стран свое законодательство и свой способ поиска убийцы, однако перед лицом смерти все люди оказываются равны, вне зависимости от национальности и штампа в паспорте. Женщины исчезают по обе стороны перевала, а значит, тратить время на политесы больше нельзя. Все усложняется, когда Элли, и без того страдающая от последствий психической травмы, выясняет шокирующую правду о Гедеоне.