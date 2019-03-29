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Киноафиша Сериалы Истребитель демонов Сезоны Сезон 1 Серия 13

Истребитель демонов 2019 13 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Истребитель демонов»
Эпизод 0
Сезон 1 / Серия 0 29 марта 2019
Жестокость
Сезон 1 / Серия 1 6 апреля 2019
Взращиватель Урокодаки Саконджи
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2019
Сабито и Макомо
Сезон 1 / Серия 3 20 апреля 2019
Финальный отбор
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2019
Моя собственная сталь
Сезон 1 / Серия 5 4 мая 2019
Сопровождающий демона мечник
Сезон 1 / Серия 6 11 мая 2019
Кибуцуджи Музан
Сезон 1 / Серия 7 18 мая 2019
Запах чарующей крови
Сезон 1 / Серия 8 25 мая 2019
Демон с мячами и демон со стрелками
Сезон 1 / Серия 9 1 июня 2019
Вместе навсегда
Сезон 1 / Серия 10 8 июня 2019
Дом с барабанами
Сезон 1 / Серия 11 15 июня 2019
Кабан обнажает клыки, Зеницу засыпает
Сезон 1 / Серия 12 22 июня 2019
Важнее, чем жизнь
Сезон 1 / Серия 13 29 июня 2019
Дом с гербом глицинии
Сезон 1 / Серия 14 6 июля 2019
Гора Натагумо
Сезон 1 / Серия 15 13 июля 2019
Позволить кому-то идти впереди
Сезон 1 / Серия 16 20 июля 2019
Одну вещь запомни накрепко
Сезон 1 / Серия 17 27 июля 2019
Поддельные связи
Сезон 1 / Серия 18 3 августа 2019
Бог огня
Сезон 1 / Серия 19 10 августа 2019
Фальшивая семья
Сезон 1 / Серия 20 17 августа 2019
Против правил корпуса
Сезон 1 / Серия 21 24 августа 2019
Хозяин дома
Сезон 1 / Серия 22 31 августа 2019
Встреча столпов
Сезон 1 / Серия 23 7 сентября 2019
Восстановительная тренировка
Сезон 1 / Серия 24 14 сентября 2019
Цугуко, Канао Цуюри
Сезон 1 / Серия 25 21 сентября 2019
Новая миссия
Сезон 1 / Серия 26 28 сентября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» схватка с врагом, играющим на цузуми, продолжается. Несмотря на вращения комнаты, Тандзиро намерен одержать победу. Демоническая кровь дестабилизирует мечника, даруя Кегаю преимущество.

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