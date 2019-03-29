В 1 сезоне 14 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» победа над Кегаем позволяет Тандзиро покинуть дом. Мечник ищет Зеницу, вышедшего из логова демона чуть ранее. Снаружи молодому охотнику открывается жуткая картина.
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