В 1 сезоне 9 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» родственники попадают в западню. В решающий момент их спасает демон Тамае, обращенная Музаном в далеком прошлом. Она предоставляет Тандзиро и Нэдзуко убежище в собственном доме.
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