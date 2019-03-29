В 1 сезоне 8 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» мечник берется за второе задание. На этот раз судьба забрасывает его в провинцию Асакуса. Прибыв на место, Тандзиро чувствует запах демона. Ему предстоит сразиться с могущественным Музаном.
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