В 1 сезоне 16 серии сериала «Клинок, рассекающий демонов» напарники Тандзиро и Иноске направляются в гору, сталкиваясь с новыми неприятностями. Во время схватки с охотниками они узнают, что за всем происходящим стоит семья Демонов-пауков.
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