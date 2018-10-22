Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 8 серия 4 сезон
9.0Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Девственник Гэри
Сезон 4 / Серия 122 октября 2018
Охота на ведьм
Сезон 4 / Серия 229 октября 2018
Танцующая Королева
Сезон 4 / Серия 35 ноября 2018
Влажный тёплый американский лодырь
Сезон 4 / Серия 412 ноября 2018
Тагумо атакует!!!
Сезон 4 / Серия 519 ноября 2018
Нейт нежен
Сезон 4 / Серия 626 ноября 2018
О нет, кукла!
Сезон 4 / Серия 73 декабря 2018
Легенды мяу-мяу
Сезон 4 / Серия 810 декабря 2018
Маска против маски
Сезон 4 / Серия 91 апреля 2019
Бегство
Сезон 4 / Серия 108 апреля 2019
Сеанс и чувства
Сезон 4 / Серия 1115 апреля 2019
Баклажан, колдунья и платяной шкаф
Сезон 4 / Серия 1222 апреля 2019
Яйцевой макгаффин
Сезон 4 / Серия 1329 апреля 2019
Ущипнул/застрял
Сезон 4 / Серия 146 мая 2019
Условия обслуживания
Сезон 4 / Серия 1513 мая 2019
Эй, мир!
Сезон 4 / Серия 1620 мая 2019
О чем серия
В 4 сезоне 8 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» история из-за ошибки Константина радикально меняется. В результате анахронизма Сара погибает от рук единорога, а оставшиеся супергерои образуют куда более жестокую версию «Легенд».
