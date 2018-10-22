Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить

Гиллиган показал, что случится с Уолтером Уайтом еще в 3 сезоне сериала «Во все тяжкие»: зрители и не обратили внимания на эти точки

Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона