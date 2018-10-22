Меню
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня Сезоны Сезон 4 Серия 15

Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 15 серия 4 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Девственник Гэри
Сезон 4 / Серия 1 22 октября 2018
Охота на ведьм
Сезон 4 / Серия 2 29 октября 2018
Танцующая Королева
Сезон 4 / Серия 3 5 ноября 2018
Влажный тёплый американский лодырь
Сезон 4 / Серия 4 12 ноября 2018
Тагумо атакует!!!
Сезон 4 / Серия 5 19 ноября 2018
Нейт нежен
Сезон 4 / Серия 6 26 ноября 2018
О нет, кукла!
Сезон 4 / Серия 7 3 декабря 2018
Легенды мяу-мяу
Сезон 4 / Серия 8 10 декабря 2018
Маска против маски
Сезон 4 / Серия 9 1 апреля 2019
Бегство
Сезон 4 / Серия 10 8 апреля 2019
Сеанс и чувства
Сезон 4 / Серия 11 15 апреля 2019
Баклажан, колдунья и платяной шкаф
Сезон 4 / Серия 12 22 апреля 2019
Яйцевой макгаффин
Сезон 4 / Серия 13 29 апреля 2019
Ущипнул/застрял
Сезон 4 / Серия 14 6 мая 2019
Условия обслуживания
Сезон 4 / Серия 15 13 мая 2019
Эй, мир!
Сезон 4 / Серия 16 20 мая 2019
О чем серия

В 4 сезоне 15 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» Сара и Ава разрабатывают план по возвращению Бюро времени, но терпят неудачу. Чтобы выяснить мотивы Нерона, Зари и Чарли должны работать вместе, а Константин оказывается перед тяжелым выбором.

