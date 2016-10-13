Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 14 серия 2 сезон
8.4Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Вне времени
Сезон 2 / Серия 113 октября 2016
Общество Справедливости Америки
Сезон 2 / Серия 220 октября 2016
Сёгун
Сезон 2 / Серия 327 октября 2016
Отвратности
Сезон 2 / Серия 43 ноября 2016
Компромисс
Сезон 2 / Серия 510 ноября 2016
Страна беззакония
Сезон 2 / Серия 617 ноября 2016
Вторжение!
Сезон 2 / Серия 71 декабря 2016
Дорога на Чикаго
Сезон 2 / Серия 88 декабря 2016
В поисках утраченного искусства
Сезон 2 / Серия 924 января 2017
Легион смерти
Сезон 2 / Серия 1031 января 2017
Перебежчик
Сезон 2 / Серия 117 февраля 2017
Камелот 3000
Сезон 2 / Серия 1221 февраля 2017
Затерянный мир
Сезон 2 / Серия 137 марта 2017
Полёт на Луну
Сезон 2 / Серия 1414 марта 2017
Братство Копья
Сезон 2 / Серия 1521 марта 2017
Мир смерти
Сезон 2 / Серия 1628 марта 2017
Аруба
Сезон 2 / Серия 174 апреля 2017
О чем серия
Во 2 сезоне 14 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» отряд устанавливает местонахождение последнего фрагмента Копья в штаб-квартире НАСА образца 1970 года. Заметив отклонения в судьбе экипажа «Аполлона-13», супергерои начинают расследование.
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно
Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили
Не думали, что Векна из «Очень странных дел» кого-то напоминает? Авторы сериала не стали скрывать прототипа
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail