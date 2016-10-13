Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 13 серия 2 сезон
8.0Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Вне времени
Сезон 2 / Серия 113 октября 2016
Общество Справедливости Америки
Сезон 2 / Серия 220 октября 2016
Сёгун
Сезон 2 / Серия 327 октября 2016
Отвратности
Сезон 2 / Серия 43 ноября 2016
Компромисс
Сезон 2 / Серия 510 ноября 2016
Страна беззакония
Сезон 2 / Серия 617 ноября 2016
Вторжение!
Сезон 2 / Серия 71 декабря 2016
Дорога на Чикаго
Сезон 2 / Серия 88 декабря 2016
В поисках утраченного искусства
Сезон 2 / Серия 924 января 2017
Легион смерти
Сезон 2 / Серия 1031 января 2017
Перебежчик
Сезон 2 / Серия 117 февраля 2017
Камелот 3000
Сезон 2 / Серия 1221 февраля 2017
Затерянный мир
Сезон 2 / Серия 137 марта 2017
Полёт на Луну
Сезон 2 / Серия 1414 марта 2017
Братство Копья
Сезон 2 / Серия 1521 марта 2017
Мир смерти
Сезон 2 / Серия 1628 марта 2017
Аруба
Сезон 2 / Серия 174 апреля 2017
О чем серия
Во 2 сезоне 13 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» обстоятельства вынуждают команду отправиться на семьдесят миллионов лет в прошлое. После крушения в Меловом периоде супергерои сталкиваются с новыми неприятностями.
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»
В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail