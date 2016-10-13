Меню
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня Сезоны Сезон 2 Серия 4

Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 4 серия 2 сезон

10 голосов
Все серии 2 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Вне времени
Сезон 2 / Серия 1 13 октября 2016
Общество Справедливости Америки
Сезон 2 / Серия 2 20 октября 2016
Сёгун
Сезон 2 / Серия 3 27 октября 2016
Отвратности
Сезон 2 / Серия 4 3 ноября 2016
Компромисс
Сезон 2 / Серия 5 10 ноября 2016
Страна беззакония
Сезон 2 / Серия 6 17 ноября 2016
Вторжение!
Сезон 2 / Серия 7 1 декабря 2016
Дорога на Чикаго
Сезон 2 / Серия 8 8 декабря 2016
В поисках утраченного искусства
Сезон 2 / Серия 9 24 января 2017
Легион смерти
Сезон 2 / Серия 10 31 января 2017
Перебежчик
Сезон 2 / Серия 11 7 февраля 2017
Камелот 3000
Сезон 2 / Серия 12 21 февраля 2017
Затерянный мир
Сезон 2 / Серия 13 7 марта 2017
Полёт на Луну
Сезон 2 / Серия 14 14 марта 2017
Братство Копья
Сезон 2 / Серия 15 21 марта 2017
Мир смерти
Сезон 2 / Серия 16 28 марта 2017
Аруба
Сезон 2 / Серия 17 4 апреля 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» отряд получает новый сигнал бедствия, исходящий из Миссисипи эпохи Гражданской войны в США. Выясняется, что солдаты Юга по неизвестным причинам обратились в зомби.

