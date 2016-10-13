Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022 3 серия 2 сезон
Все серии 2 сезона «Легенды завтрашнего дня»
Вне времени
Сезон 2 / Серия 113 октября 2016
Общество Справедливости Америки
Сезон 2 / Серия 220 октября 2016
Сёгун
Сезон 2 / Серия 327 октября 2016
Отвратности
Сезон 2 / Серия 43 ноября 2016
Компромисс
Сезон 2 / Серия 510 ноября 2016
Страна беззакония
Сезон 2 / Серия 617 ноября 2016
Вторжение!
Сезон 2 / Серия 71 декабря 2016
Дорога на Чикаго
Сезон 2 / Серия 88 декабря 2016
В поисках утраченного искусства
Сезон 2 / Серия 924 января 2017
Легион смерти
Сезон 2 / Серия 1031 января 2017
Перебежчик
Сезон 2 / Серия 117 февраля 2017
Камелот 3000
Сезон 2 / Серия 1221 февраля 2017
Затерянный мир
Сезон 2 / Серия 137 марта 2017
Полёт на Луну
Сезон 2 / Серия 1414 марта 2017
Братство Копья
Сезон 2 / Серия 1521 марта 2017
Мир смерти
Сезон 2 / Серия 1628 марта 2017
Аруба
Сезон 2 / Серия 174 апреля 2017
О чем серия
Во 2 сезоне 3 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» Хейвуд с удивлением обнаруживает у себя суперсилу: теперь он способен полностью покрывать свое тело пуленепробиваемой сталью. Вместе с Рэем он попадает в феодальную Японию образца XVII века.
