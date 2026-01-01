Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дэйв
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Дэйв» (2021)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Дэйв»
Вся информация о сериале
Дэйв Берд
Dave Burd
Dave
Gata
GaTa
Эндрю Сантино
Andrew Santino
Mike
Taylor Misiak
Ally
Ли Чхэрин
Lee Chae-rin
Трэвис "Тако" Беннетт
Travis 'Taco' Bennett
Elz
Дэвид Пэймер
David Paymer
Кристин Ко
Christine Ko
Emma
Ки Хон Ли
Ki Hong Lee
Джина Хехт
Gina Hecht
Бенни Бланко
Benny Blanco
Карл Юн
Karl Yune
Карим Абдул-Джаббар
Kareem Abdul-Jabbar
Боб Кленденин
Bob Clendenin
Meagan Holder
Дэйв Ист
Dave East
Лил Яхти
Lil Yachty
Джарвис В. Джордж
Jarvis W. George
Фил Абрамс
Phil Abrams
Скайлер Дэй
Skyler Day
Шон Браун
Shaun J. Brown
Эллисон Данбар
Allison Dunbar
Пиджей МакКейб
PJ McCabe
Кевин Харт
Kevin Hart
Бен Синклер
Ben Sinclair
Жасмин Акакпо
Jasmine Akakpo
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить