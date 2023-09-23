В 4-м сезоне сериала «Подводная лодка» продолжается история, которая разворачивается в 1942 году, спустя несколько месяцев после того, как союзники расшифровали код нацистской машины «Энигма». Теперь на завоеванных территориях началась новая волна движения против гитлеровцев. В этой драме Второй мировой войны неопытному экипажу подводной лодки предстоит пережить тайную миссию, а молодая девушка из Германии вынуждена разрываться между преданностью своей родине и французским сопротивлением. Напомним, в финале предыдущего сезона Клаус Хоффманн преследовал немецкого агента Вайса и обнаружил ценную информацию.