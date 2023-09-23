Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Подводная лодка 2018 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Подводная лодка
Киноафиша Сериалы Подводная лодка Сезоны Сезон 4

Das Boot 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Подводная лодка»

В 4-м сезоне сериала «Подводная лодка» продолжается история, которая разворачивается в 1942 году, спустя несколько месяцев после того, как союзники расшифровали код нацистской машины «Энигма». Теперь на завоеванных территориях началась новая волна движения против гитлеровцев. В этой драме Второй мировой войны неопытному экипажу подводной лодки предстоит пережить тайную миссию, а молодая девушка из Германии вынуждена разрываться между преданностью своей родине и французским сопротивлением. Напомним, в финале предыдущего сезона Клаус Хоффманн преследовал немецкого агента Вайса и обнаружил ценную информацию. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Подводная лодка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
23 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
23 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
30 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
30 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
7 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
7 октября 2023
График выхода всех сериалов
4 лучших советских фильма, чтобы проводить лето: идеально для семейного просмотра
Пытались дважды, но все без толку: как в итоге убили Декстера в сериале
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
«Страдают больше окружающие»: болезнь Уиллиса превратила жизнь его близких в настоящий ад — актер ведет себя, как капризный ребенок
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше