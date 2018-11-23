Меню
Подводная лодка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подводная лодка
Das Boot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подводная лодка»

В 1 сезоне сериала «Подводная лодка» судно под номером 612 отправляется на учения. Недовольство экипажа командованием капитана Хоффмана приводит к заговорам на борту. В это время на суше сестра одного из офицеров подлодки Симона знакомится с миром подполья и узнаёт, что у её брата есть ребёнок от еврейки. Руководительница сопротивления Карла Монро вербует Симону, чтобы получать данные прямо из штаба СС. От методов Монро страдают невинные французы, которым гестаповцы мстят за каждого убитого немца.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Новый день Neue Wege
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2018
Секретная миссия Geheime Missionen
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2018
Понесенные потери Verluste
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2018
Cомнение Zweifel
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2018
Лояльность Loyalität
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2018
Против времени Gegen die Zeit
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2018
Чёрт! Verdammt
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2018
Расплата Abrechnung
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2018
