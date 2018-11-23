В 1 сезоне сериала «Подводная лодка» судно под номером 612 отправляется на учения. Недовольство экипажа командованием капитана Хоффмана приводит к заговорам на борту. В это время на суше сестра одного из офицеров подлодки Симона знакомится с миром подполья и узнаёт, что у её брата есть ребёнок от еврейки. Руководительница сопротивления Карла Монро вербует Симону, чтобы получать данные прямо из штаба СС. От методов Монро страдают невинные французы, которым гестаповцы мстят за каждого убитого немца.