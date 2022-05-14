Меню
Подводная лодка 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Подводная лодка
Das Boot 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Подводная лодка»

В 3 сезоне сериала «Подводная лодка» действие разворачивается во время Второй мировой войны. Приключения членов экипажа немецкой подводной лодки U-612 продолжаются. В новом сезоне молодые бойцы принимают участие в напряженной схватке за Атлантику. Они отправляются с опасной миссией в Южное полушарие. Возглавляет команду Роберт Эренберг, переживающий личную драму. Он встретился с семьей, которую, как ему казалось, потерял навсегда. В это время экипаж подвергается преследованиям одержимого командующего Королевским флотом. Герои играют с ним в кошки-мышки. Хаген Форстер узнает о заговоре с целью украсть военное золото.

7.6 IMDb
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
14 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
14 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
14 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
14 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
14 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
14 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
14 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
14 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
14 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
14 мая 2022
