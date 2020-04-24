Во 2 сезоне сериала «Подводная лодка» прибывшие моряки едва успевают перевести дух, как их настигает разбирательство по делу о смерти Хоффмана. Капитан Врангел получает шанс доказать свою преданность рейху, и его посылают на перехват дезертирующего судна. Никто из командования не знает, что Хоффман по-прежнему жив и находится в Америке. Бывший капитан шпионит за местными нацистами и постепенно теряет последнюю веру в Третий рейх. Немецкое правительство планирует разместить во Франции новые концлагеря.