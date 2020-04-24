Меню
Подводная лодка 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Подводная лодка
Киноафиша Сериалы Подводная лодка Сезоны Сезон 2

Das Boot 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Подводная лодка»

Во 2 сезоне сериала «Подводная лодка» прибывшие моряки едва успевают перевести дух, как их настигает разбирательство по делу о смерти Хоффмана. Капитан Врангел получает шанс доказать свою преданность рейху, и его посылают на перехват дезертирующего судна. Никто из командования не знает, что Хоффман по-прежнему жив и находится в Америке. Бывший капитан шпионит за местными нацистами и постепенно теряет последнюю веру в Третий рейх. Немецкое правительство планирует разместить во Франции новые концлагеря.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Стратегия выживания Überlebensstrategien
Сезон 2 Серия 1
24 апреля 2020
Неудобные альянсы Unbequeme Allianzen
Сезон 2 Серия 2
24 апреля 2020
Саботаж Sabotage
Сезон 2 Серия 3
24 апреля 2020
Жребий брошен Die Würfel sind gefallen
Сезон 2 Серия 4
24 апреля 2020
Приказано ликвидировать Befehl zum Töten
Сезон 2 Серия 5
24 апреля 2020
Окончательные решения Letzte Entscheidungen
Сезон 2 Серия 6
24 апреля 2020
Одновременно Kopf an Kopf
Сезон 2 Серия 7
24 апреля 2020
С другой стороны Auf der anderen Seite
Сезон 2 Серия 8
24 апреля 2020
