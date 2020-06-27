В 3 сезоне 2 серии сериала «Тьма», оставив Йонаса, Марта отправляется в 1888 год, чтобы предупредить своих друзей о грядущей в 2020 году катастрофе. В Виндене прошлого и будущего жители ищут своих пропавших близких.
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