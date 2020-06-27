В 3 сезоне 6 серии сериала «Тьма» в 2020 году Адам держит Марту в заточении, а позже рассказывает о ее роли в наступлении конца. В день Апокалипсиса она, потрясенная убийством Йонаса, просит Бартоша о помощи, так как хочет все исправить.
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