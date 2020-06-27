В 3 сезоне 4 серии сериала «Тьма» Марта и Йонас путешествуют в 2052 году и становятся свидетелями разрухи, в которой пребывает мир. В 1954 году в Виндене пропадают двое местных, а Ханна получает неожиданные новости.
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