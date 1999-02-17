В 3 сезоне 8 серии сериала «Дарья» все семейство Лейн приезжает домой, в связи с чем Тренту и Джейн приходится на некоторое время обрести пристанище у Дарьи. Той становится известно, что у Трента есть возлюбленная, которую он не может оставить.
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