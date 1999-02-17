В 3 сезоне 12 серии сериала «Дарья» в школе организован казино-круиз на пароходе. ДеМартино болен игроманией. Джейк находится в поиске клиентов, а Квин волнуется из-за того, что ее романтическая встреча не состоялась. Дарья и Джейн пытаются поспать.
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