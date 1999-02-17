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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 3 Серия 3

Дарья 1997 - 2001 3 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Дарья»
Дарья!
Сезон 3 / Серия 1 17 февраля 1999
Сквозь тёмные линзы
Сезон 3 / Серия 2 24 февраля 1999
Облетающая красота
Сезон 3 / Серия 3 3 марта 1999
Праздники приходят не по расписанию
Сезон 3 / Серия 4 10 марта 1999
Вечеринка Дарьи
Сезон 3 / Серия 5 17 марта 1999
Потерянное поколение
Сезон 3 / Серия 6 24 марта 1999
Волшебный мир орехов
Сезон 3 / Серия 7 7 июля 1999
Воссоединение семьи Лейнов
Сезон 3 / Серия 8 14 июля 1999
Разбитое сердце Джейка
Сезон 3 / Серия 9 21 июля 1999
Штраф за превышение
Сезон 3 / Серия 10 28 июля 1999
Секретные материалы
Сезон 3 / Серия 11 4 августа 1999
Просто добавь воды
Сезон 3 / Серия 12 11 августа 1999
Крошка Джейн
Сезон 3 / Серия 13 18 августа 1999
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Дарья» действо разворачивается внутри комедийной сказки, которую сочинила Дарья. Она встречает Купидона и Лепрекона, которые нуждаются в ее помощи. Дело в том, что им нужно вернуться назад на Остров праздников.

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