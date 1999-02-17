В 3 сезоне 9 серии сериала «Дарья» в школе «жгут» два диджея, которые работают на местном радио. Они уже всем порядком надоели. Дарья всеми силами старается от них отделаться. У Джейка начинаются проблемы с сердцем, из-за чего приезжает его мама.
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