В 3 сезоне 11 серии сериала «Дарья» в школе появляются агенты правительства, которые обращаются к школьникам с просьбой быть бдительными, если рядом появится кто-то, внушающий подозрение. Мистер О`Нил проводит серьезную беседу с Дарьей и Джейн.
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