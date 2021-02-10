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Постер к сериалу Место преступления
Постер к сериалу Место преступления
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Киноафиша Сериалы Место преступления
Место преступления (2021 - …) Crime Scene 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 25 минут
О чем сериал

«Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» — американское шоу, созданное стриминговой платформой Netflix. Новый сериал рассказывает о загадочном месте, расположенном в самом центре Города Ангелов. Отель «Сесил» вот уже много лет считается укрытием для закоренелых убийц и серийных маньяков. Множество загадочных смертей, произошедших в этом месте, так и не были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов. Местные жители убеждены, что «Сесил» — самая опасная гостиница в городе. Создатели шоу решили сконцентрироваться на одной из самых жутких историй, произошедших в заведении, — таинственном исчезновении молодой женщины по имени Элиза Лэм.

Место преступления - трейлер второго сезона
Место преступления
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артемис Сноу
Стивен Гэмбл
Вивека Чоу
Леон Александр Гонзалез
Карла Вудс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Место преступления - Исчезновение в отеле «Сесил» / The Vanishing at the Cecil Hotel Исчезновение в отеле «Сесил» / The Vanishing at the Cecil Hotel
2021, 4 эпизода
 
Место преступления - Убийца с Таймс-сквер / The Times Square Killer Убийца с Таймс-сквер / The Times Square Killer
2021, 3 эпизода
 
Новости о сериале
Сериал «Место преступления» продлен еще на три сезона — второй расскажет о «Мяснике на Таймс-Сквер»
Сериал «Место преступления» продлен еще на три сезона — второй расскажет о «Мяснике на Таймс-Сквер»
Кадры из сериала
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