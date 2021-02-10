«Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» — американское шоу, созданное стриминговой платформой Netflix. Новый сериал рассказывает о загадочном месте, расположенном в самом центре Города Ангелов. Отель «Сесил» вот уже много лет считается укрытием для закоренелых убийц и серийных маньяков. Множество загадочных смертей, произошедших в этом месте, так и не были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов. Местные жители убеждены, что «Сесил» — самая опасная гостиница в городе. Создатели шоу решили сконцентрироваться на одной из самых жутких историй, произошедших в заведении, — таинственном исчезновении молодой женщины по имени Элиза Лэм.