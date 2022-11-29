В 3 сезоне сериала «Место преступления» продолжается история о таинственном месте, которое находится в центре Города Ангелов. В отеле «Сесил» долгие годы скрывались убийцы и маньяки. Некоторые смерти, которые случились в этом месте, так и не были раскрыты полицией. Местные жители обходят гостиницу «Сесил» стороной, считая ее самым опасным местом в городе. Напомним, в предыдущем сезоне стало известно, что «ночной охотник» Ричард Рамирес проживал в «Сесил» во роковое лето 1985 года, когда Лос-Анджелес сотрясла череда чудовищных убийств. Прошлое этого отеля служит жутким фоном для самой тревожной части из истории американского города.