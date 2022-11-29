Меню
Место преступления 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Место преступления
Crime Scene 16+
Оригинальное название The Texas Killing Fields
Название Техасские поля смерти
Премьера сезона 29 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Место преступления»

В 3 сезоне сериала «Место преступления» продолжается история о таинственном месте, которое находится в центре Города Ангелов. В отеле «Сесил» долгие годы скрывались убийцы и маньяки. Некоторые смерти, которые случились в этом месте, так и не были раскрыты полицией. Местные жители обходят гостиницу «Сесил» стороной, считая ее самым опасным местом в городе. Напомним, в предыдущем сезоне стало известно, что «ночной охотник» Ричард Рамирес проживал в «Сесил» во роковое лето 1985 года, когда Лос-Анджелес сотрясла череда чудовищных убийств. Прошлое этого отеля служит жутким фоном для самой тревожной части из истории американского города.

0.0
6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Никто ничего не замечал Nobody Sees Anything
Сезон 3 Серия 1
29 ноября 2022
Культура подозрений Culture of Suspucion
Сезон 3 Серия 2
29 ноября 2022
Расплата The Reckoning
Сезон 3 Серия 3
29 ноября 2022
