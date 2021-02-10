В 1 сезоне сериала «Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» действие разворачивается в одном из самых страшных и загадочных мест в Калифорнии. Вот уже десятки лет отель «Сесил» считается пристанищем для жестоких грабителей, убийц, маньяков и других маргиналов. Обычные люди стараются обходить его стороной, а туристы откровенно боятся. Здесь произошло множество необъяснимых смертей, большая часть из которых, вероятно, никогда не будет раскрыта. Жители Лос-Анджелеса убеждены, что «Сесил» — одно из самых опасных мест в городе. В новых сериях создатели шоу расскажут историю исчезновения молодой женщины.