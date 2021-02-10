Меню
Место преступления 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Место преступления
Киноафиша Сериалы Место преступления Сезоны Сезон 1

Crime Scene 16+
Оригинальное название The Vanishing at the Cecil Hotel
Название Исчезновение в отеле «Сесил»
Премьера сезона 10 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Место преступления»

В 1 сезоне сериала «Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» действие разворачивается в одном из самых страшных и загадочных мест в Калифорнии. Вот уже десятки лет отель «Сесил» считается пристанищем для жестоких грабителей, убийц, маньяков и других маргиналов. Обычные люди стараются обходить его стороной, а туристы откровенно боятся. Здесь произошло множество необъяснимых смертей, большая часть из которых, вероятно, никогда не будет раскрыта. Жители Лос-Анджелеса убеждены, что «Сесил» — одно из самых опасных мест в городе. В новых сериях создатели шоу расскажут историю исчезновения молодой женщины.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2021
