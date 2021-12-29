Во 2 сезоне сериала «Место преступления: убийца с Таймс-сквер» история вновь основывается на реальных событиях. События разворачиваются в Нью-Йорке в начале 70-х годов. «Убийца торсов» преследует молодых женщин на центральной улице города – Таймс-сквер. Маньяк безнаказанно нападает на своих жертв, осуществляя с ними самые грязные фантазии, после чего лишает их жизни. Документальный проект отображает самые мрачные детали его преступлений. Станет известно, как этому человеку удавалось охотиться в одном и том же месте, каждый раз уходя от преследования со стороны полицейских.