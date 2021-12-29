Меню
Место преступления 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Место преступления
Киноафиша Сериалы Место преступления Сезоны Сезон 2

Crime Scene 16+
Оригинальное название The Times Square Killer
Название Убийца с Таймс-сквер
Премьера сезона 29 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Место преступления»

Во 2 сезоне сериала «Место преступления: убийца с Таймс-сквер» история вновь основывается на реальных событиях. События разворачиваются в Нью-Йорке в начале 70-х годов. «Убийца торсов» преследует молодых женщин на центральной улице города – Таймс-сквер. Маньяк безнаказанно нападает на своих жертв, осуществляя с ними самые грязные фантазии, после чего лишает их жизни. Документальный проект отображает самые мрачные детали его преступлений. Станет известно, как этому человеку удавалось охотиться в одном и том же месте, каждый раз уходя от преследования со стороны полицейских.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Список серий сериала Место преступления График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Убийство на 42-й улице Murder on 42nd St.
Сезон 2 Серия 1
29 декабря 2021
Идеальное место для охоты The Perfect Hunting Ground
Сезон 2 Серия 2
29 декабря 2021
Конец эпохи End of an Era
Сезон 2 Серия 3
29 декабря 2021
График выхода всех сериалов
