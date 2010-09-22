Во 2 сезоне 9 серии сериала «Город хищниц» Джулс с Грейсоном устраивают свой первый совместный ужин в честь Дня благодарения. А Бобби наконец-то осознает, что из-за его плохой дикции и невнятной речи его часто не понимают другие люди.
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