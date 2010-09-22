Во 2 сезоне 2 серии сериала «Город хищниц» Трэвис проводит последнюю неделю перед колледжем дома, и Джулс решает по максимуму насладиться присутствием сына, как вдруг он решает уехать намного раньше. Лори тем временем открывает Бобби мир интернета.
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail